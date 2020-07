“Piango ancora, volevano distruggermi”. Elisa Isoardi, il clamoroso sfogo dopo la chiusura della Prova del cuoco (Di giovedì 16 luglio 2020) Elisa Isoardi ha concesso una lunga intervista al settimanale Oggi, nella quale non ha nascosto il momento difficile dovuto alla cancellazione dai palinsesti Rai de La Prova del cuoco. dopo due anni di ascolti bassi, il programma ha chiuso i battenti: forse è giusto così, dopo vent'anni appariva un po' superato. Ma la Isoardi giustamente pensa ancora ad uno show alla quale era molto legata: “Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”. Inoltre non ha nascosto il timore di essere tagliata dalla Rai: “La chiami pure strizza. Certo che ce l'ho avuta. Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l'ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla ... Leggi su liberoquotidiano

