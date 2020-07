«Oscuro Desiderio», la serie Netflix vietata ai minori di 14 anni (Di giovedì 16 luglio 2020) Oscuro Desiderio non ha niente a che vedere con 365 Giorni, con l’esaltazione di pratiche violente che ha scosso Duffy. La serie televisiva, una produzione messicana destinata, su Netflix, a diventare virale, racconta tramite l’espediente del thriller come un matrimonio noioso, dove nulla, nemmeno l’impegno, ha saputo portare brio, rinasca dal sesso. Extraconiugale, giovane. Un sesso da cliché, che la protagonista, Alma Solares (Maite Perroni), impara a conoscere attraverso il corpo di Dario Guerra (Alejandro Speitzer). https://www.youtube.com/watch?v=RaJtl46ADRU Leggi su vanityfair

marciayvie : Hai già visto “Oscuro desiderio” su Netflix? - anadiomenee : Dalla regia mi dicono che su Netflix è uscito oscuro desiderio con Maite Perroni ed io ovviamente (anche se so già… - IsaeChia : ‘#Oscurodesiderio’, dopo il successo di ‘#365giorni’ #Netflix lancia una nuova #serietv ad alto tasso erotico: ecco… - zazoomblog : Oscuro Desiderio: sulla scia di 365 giorni su Netflix arriva una nuova serie tv messicana ad alto tasso di eros -… - me_kard : RT @DreamPerroniITA: Hai già visto 'Oscuro desiderio' su Netflix? Là Primera Temporada está disponible en NETFLIX italia #MaitePerroni @Mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Oscuro Desiderio

Secondo il progetto iniziale, il finale di The Last of Us 2 doveva essere molto più pessimista, ma poi Naughty Dog lo ha cambiato per allinearlo con la natura di Ellie. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — ...È solo sesso, ma ci piace. Netflix alza l'asticella e la temperatura e si spinge ancora un po' più in là per testare la pruriginosa curiosità dei suoi abbonati. Oscuro Desiderio, la nuova serie televi ...