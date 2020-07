Nuova ordinanza FVG per Trasporto Pubblico Locale (Di giovedì 16 luglio 2020) Propoga di altri quindici giorni per l’ordinanza n.19 che regola il Trasporto Pubblico Locale in FVG. Tra le principali misure: obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusiobbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavorodivieto di assembramentisanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantenadivieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra UE e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine.Rimane in vigore fino a fine mese l’obbligo di utilizzare sistemi di protezione individuale sui mezzi pubblici e resta possibile occupare tutti quanti i posti a sedere e in piedi sui mezzi mezzi pubblici locali urbani ed extraurbani, ferroviari e ... Leggi su udine20

