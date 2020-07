Nubifragio a Palermo, un ragazzo si tuffa per salvare mamma e figlio (Di giovedì 16 luglio 2020) Ieri pomeriggio Palermo è stata colpita per diverse ore da un'ondata potentissima di acqua. E moltissimi sono stati i video che in queste ore hanno raccontato il dramma dei palermitani. In questo, si vede il salvataggio di una signora e un bambino da parte di un ragazzo che si è buttato in acquaPalermo Sott'acqua Nel pomeriggio di ieri un forte temporale ha colpito Palermo mettendo in ...Rimini, squadre dei Vigili al lavoro per il maltempo Leggi su panorama

fanpage : Anche davanti a 2 morti per il nubifragio a #Palermo Salvini fa propaganda contro i migranti - SkyTG24 : Le immagini del violento nubifragio che ha colpito #Palermo, causando anche la morte di due persone rimaste intrapp… - MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - ruiciccio : RT @Corriere: Nubifragio a Palermo, «nessuna vittima accertata dai sommozzatori» - FSaglieri : RT @Rox1721: Nubifragio a Palermo 4 morti... 10 bambini ricoverati... INACCETTABILE!!! -