Nubifragio a Palermo, protesta davanti al Comune (Di giovedì 16 luglio 2020) Un gruppo di cittadini palermitani protesta davanti a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, urlando contro il sindaco, Leoluca Orlando, e l’amministrazione comunale del capoluogo siciliano, il giorno dopo la bomba d’acqua che si è’ abbattuta sulla città creando ingorghi, disagi e tanta paura, soprattutto nella zona della circonvallazione. “Palermo è a lutto, era una tragedia annunciata”, urlano i presenti. mra/vbo/r L'articolo Nubifragio a Palermo, protesta davanti al Comune proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

«Non erano previsti forti temporali e i modelli meteo non prevedevano piogge simili, seppur abbondanti, che peraltro si sono concentrate solo sulla parte Ovest della città, per questo non è stata dira ..."Ora per favore non diteci che la colpa è di tutti e quindi di nessuno, non cominci il solito scaricabarile. Se è vero che la Protezione Civile ancora ieri pomeriggio non ha lanciato alcun allarme, se ...