Napoli, parcheggiatori abusivi e contrabbandieri col reddito di cittadinanza: 24 denunciati (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha denunciato e segnalato all’Inps 24 soggetti, di eta’ compresa tra i 25 e i 63 anni, che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per complessivi 267.000 euro. In particolare, i finanzieri del I Gruppo, nel corso di un’indagine di polizia economico-finanziaria, hanno scoperto che i 24 “furbetti” non percepivano alcun tipo di reddito lecito poiche’ in realta’ erano contrabbandieri di sigarette e parcheggiatori abusivi. Infatti, a seguito di reiterati sopralluoghi, le fiamme gialle hanno sorpreso i parcheggiatori abusivi mentre esercitavano la propria “attivita’” nelle vie del centro di ... Leggi su ildenaro

