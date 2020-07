Muro al confine: le regole del codice civile (Di giovedì 16 luglio 2020) Comunione forzosa del MuroCostruzione in aderenza al Muro di confineInnesto sul MuroEsclusioni dalla comunioneInnalzamento Muro di confineComunione forzosa del MuroTorna su Se sul confine tra due fondi è presente il Muro di uno dei due proprietari confinanti, l'altro, ai sensi dell'articolo 874 c.c., può chiedere la comunione dello stesso, per tutta l'altezza o per parte di essa, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione. I requisiti richiesti sono, innanzitutto, che la comunione riguardi tutta l'estensione della sua proprietà. La comunione, inoltre, è subordinata al pagamento, da parte dell'interessato, della metà del valore del Muro, o della parte di Muro ... Leggi su studiocataldi

Ultime Notizie dalla rete : Muro confine Muro di confine: ultime sentenze La Legge per Tutti Migranti, durante il lockdown spunta un nuovo muro di 40 km in Slovenia

Lungo il fiume Kolpa che separa la Slovenia dalla Croazia è apparsa in pochi giorni una rete metallica sovrastata dal filo spinato per fermare il transito dei migranti lungo la rotta balcanica. Attivi ...

“Progetto Cippi Antichi Confini”

Lo scopo del progetto, il cui ideatore è il consigliere nazionale dei Comitati Due Sicilie Franco De Angelis, è quello di sviluppare un turismo compatibile con la cultura e la storia dei confini del ...

