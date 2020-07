Mistero Eriksen ma l'Inter cerca il sorpasso (Di giovedì 16 luglio 2020) Con la Spal una chance importante per Conte a -2 dall'Atalanta: può essere la serata buona per il danese, ancora ai margini del gioco. Leggi su quotidiano

downeysvoice : Scoperto il mistero Conte è Michael Scott e Eriksen è Toby - GarboeK : @FBiasin Far giocare 96 minuti Gagliardini e 8 minuti Eriksen è il più grande mistero post covid - ilcirotano : Inter, mistero Eriksen. Conte deve insistere, lui deve sbrigarsi - -

Ultime Notizie dalla rete : Mistero Eriksen

Quotidiano.net

Christian Eriksen pronto a salutare l'Inter dopo sei mesi vissuti da separato in casa. Conte non ha mai voluto far affidamento su di lui. Marotta fa il prezzo e sarà una plusvalenza super “Comunque va ...Nel post partita di ieri Conte ha punzecchiato un po’ l’ex Tottenham, grande acquisto della scorsa sessione invernale di calciomercato: “Eriksen sta lavorando, quando abbiamo ripreso è arrivato con un ...