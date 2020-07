Miracolo a Palermo: la bomba d'acqua non ha fatto vittime (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - Santa Rosalia è rimasta in chiesa, nel giorno del suo Festino, e forse anche questa volta ha salvato i palermitani. Sarebbero stati migliaia, altrimenti, a invadere la città in un pomeriggio in cui questa è stata investita da una bomba d'acqua che ha riportato la memoria al febbraio del 1931, quando un'alluvione fece dieci morti. Per il sindaco, Leoluca Orlando, è addirittura la pioggia più violenta dal 1790: "Pari a quella che cade in un anno". Le vittime, questa volta, sarebbero due, secondo quanto hanno riferito i vigili dei fuoco, ma i sommozzatori non hanno ancora trovato i corpi e il Comune in serata dirama una nota: "Nessuna vittima confermata". "Siamo ancora cercando", affermano i sub. Per il momento vi sono dei "dispersi". Due bimbi sono in ipotermia: erano rimasti ... Leggi su agi

