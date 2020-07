Meloni: «Le concessioni sono pozzi di petrolio. Il governo si è mosso con cialtroneria su Aspi» (video) (Di giovedì 16 luglio 2020) «Per adesso non c’è ancora un documento da leggere e valutare». Giorgia Meloni, a Radio 24, parla subito della questione Autostrade. «Sì, c’è una lettera, c’è un comunicato stampa del Consiglio dei ministri. Ma non si conoscono ancora i dettagli. Cassa depositi e prestiti entra in Aspi con un aumento di capitale, i Benetton dovranno gradualmente uscire. Dopodiché questo può voler dire tutto e niente. Ad esempio potrebbe dire che è un buon affare per i Benetton che vendono le proprie azioni “ristrutturate”». Meloni: «Le concessioni, un pozzo di petrolio» «Però», incalza la Meloni, «il vero problema sono le ... Leggi su secoloditalia

