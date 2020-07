Meghan Markle in crisi col marito: lui chiede aiuto a Kate (Di giovedì 16 luglio 2020) Meghan Markle e Harry sarebbero in crisi. Una crisi tanto grave da spingere lui a chiedere aiuto alla cognata Kate Middleton, con cui aveva avuto non pochi screzi qualche mese fa. Come informa Libero Quotidiano, il duca del Sussex sarebbe “tormentato” dalla vita da cittadino statunitense e non ce la farebbe più a sopportare la situazione. Meghan Markle, intanto, ha provato a diventare un’icona femminista rivolgendosi a una platea di ragazze tramite un video e parlando loro di “voci spiacevoli”, invitandole a “far silenziare questi rumori. Perché questi sono solo rumori”. Un messaggio motivazionale, che l’opinione pubblica ha letto come uno sfogo personale da parte della ... Leggi su kontrokultura

Ilpescatoredi : Meghan Markle cambia look: parla in pubblico e fa tremare il Palazzo Non sa piu cosa fare per trovate visibilita,p… - dilei_it : Meghan Markle e Harry: la premonizione del Principe si è avverata - PagineGialle : RT @dilei_it: La Regina perde milioni e si mette a vendere il gin: lezione a Meghan Markle - infoitcultura : Meghan Markle, ecco perché decide spesso di indossare gli abiti bianchi - PunishedAugus : RT @VanityFairIt: Provate così: per avere i capelli lisci non è necessaria la piastra #capelli -