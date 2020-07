Maggioranza spaccata sugli aiuti alla Libia: ancora una volta Renzi sarà l’ago della bilancia (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono 22 i deputati della Maggioranza ad aver votato per la revisione del Decreto missioni che stabilisce le linee guida per l’intervento italiano in Libia. No al sostegno alla marina libica, rifornita con fondi e assistenza nell’addestramento del personale: questo è il punto chiave del Decreto missioni presentato dal deputato di LeU Erasmo Palazzotto. La … L'articolo Maggioranza spaccata sugli aiuti alla Libia: ancora una volta Renzi sarà l’ago della bilancia proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Maggioranza spaccata Decreto missioni, maggioranza spaccata sul rifinanziamento della Guardia costiera libica la Repubblica Rifinanziamento Guardia costiera libica, 23 dissidenti Pd e LeU votano contro il governo

“Ho votato no al rinnovo del finanziamento alla Guardia Costiera libica. Mi è spiaciuto esprimere un voto in dissenso dal Governo e dal gruppo PD”, così Barbara Pollastrini, deputata Dem, ha espresso ...

