Lorella Cuccarini, dove la vedremo dopo l’esclusione da La vita in diretta (Di giovedì 16 luglio 2020) Ha fatto molto rumore l’esclusione di Lorella Cuccarini da La vita in diretta, tra lo sfogo della diretta interessata che accusa di maschilismo ed ego sfrenato un collega (del quale non ha fatto il nome ma è facile intuire si riferisca ad Alberto Matano), e parte della redazione che invece difende il giornalista. Nel mezzo anche la solidarietà di Pierluigi Diaco che difende Lorella e ammette di aver avuto un confronto sulla questione con Matano, da lui ritenuto sleale nei riguardi della Cuccarini. Il futuro di Lorella Cuccarini Ecco perché suscita curiosità sapere quale sarà il futuro professionale della showgirl dopo l’uscita di scena dal programma di Rai 1. Il direttore ... Leggi su tvzap.kataweb

