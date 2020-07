Le 10 persone in quarantena a San Donà di Piave per un positivo nell’azienda di carni (Di giovedì 16 luglio 2020) Un impiegato amministrativo di un’azienda del settore alimentare di San Donà di Piave è stato sottoposto al test del tampone dopo aver lamentato alcuni sintomi da COVID-19 ed è risultato positivo al Coronavirus SARS-COV-2. Le sue condizioni non hanno richiesto il ricovero in ospedale ma sono state contattate tutte le persone che gli sono state vicine negli ultimi tempi per essere sottoposte a esame specifico. Le 10 persone in quarantena a San Donà di Piave per un positivo nell’azienda di carni Spiega oggi il Gazzettino che il dipartimento di prevenzione dell’ULSS 4 ha già effettuato i controlli: L’uomo, un impiegato amministrativo, sui 40 anni, della zona, sarebbe stato sottoposto a tampone dopo ... Leggi su nextquotidiano

amnestyitalia : No alla quarantena in mare per i migranti! La necessità di evitare la diffusione del Covid-19 non giustifica la det… - clikservernet : Le 10 persone in quarantena a San Donà di Piave per un positivo nell’azienda di carni - Noovyis : (Le 10 persone in quarantena a San Donà di Piave per un positivo nell’azienda di carni) Playhitmusic -… - RitaamariaB : RT @Stocca64: I ##clandestini d'importazione #sinistroide sono tutte brave persone ??in fuga dalle #patriegalere abituati a infrangere ogni… - PonytaEle : RT @lucabattanta: @GiulioCentemero @A_Gusmeroli @alessia_smile6 @massimogara @PatriziaRametta @PonytaEle @VOTALEGA @LegaCamera @massimobito… -

Ultime Notizie dalla rete : persone quarantena Coronavirus Covid-19: Viminale, ieri controllate 60.106 persone. 49 sanzionate, 1 denunciata per violazione della quarantena Servizio Informazione Religiosa Sassarese guarisce dal Covid e scrive una canzone: la storia di Simone

Un inno alla vita dopo la sofferenza, una canzone rap nata dopo un periodo particolare: quello che lo ha visto combattere per quasi tre mesi contro il coronavirus. Da operatore socio sanitario a pazie ...

Coronavirus, 8 casi a Padova della comunità del Camerun. Avevano partecipato ad un “funerale”

Il bollettino sul coronavirus diffuso mercoledì è meno rassicurante di quanto si vorrebbe. Sono 4 i morti in Veneto, tre a Verona e una a Padova. Padova, inoltre, mostra uno degli scenari preoccupanti ...

Un inno alla vita dopo la sofferenza, una canzone rap nata dopo un periodo particolare: quello che lo ha visto combattere per quasi tre mesi contro il coronavirus. Da operatore socio sanitario a pazie ...Il bollettino sul coronavirus diffuso mercoledì è meno rassicurante di quanto si vorrebbe. Sono 4 i morti in Veneto, tre a Verona e una a Padova. Padova, inoltre, mostra uno degli scenari preoccupanti ...