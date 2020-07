L'appello a Mattarella: "Amnistia per i medici in prima linea col virus" (Di giovedì 16 luglio 2020) Maria Sorbi medici in corsia contro il Covid (La Presse) La lettera al capo dello Stato: "I dottori abbandonati dal loro Ordine, che va abolito" «I medici non diventino capro espiatorio per tutti gli errori commessi durante la pandemia». Proprio mentre su di loro - che sono stati eroi, vittime e instancabili doppio turnisti - sta piombando una valanga di cause legali, arriva la richiesta di Amnistia, cioè di annullamento di (eventuale) reato legato ai decessi o alla cura sbagliata dei malati Covid. A chiederla al presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l'associazione «L'eretico», presieduta dal magistrato ed ex politico Angelo Giorgianni e fondata da Giulio Tarro, il virologo antivaccinista espulso dalla Società Italiana di Immunologia Clinica e ... Leggi su ilgiornale

