La moglie di Johnny Depp ha defecato sul letto per vendetta: la foto choc (Di giovedì 16 luglio 2020) Johnny Depp e Amber Heard sono entrambi alle prese con una causa che si sta dibattendo in questi giorni in tribunale, a Londra. Nello specifico l’attore ha fatto causa al giornale The Sun, colpevole di averlo definito un wife-beater, ossia un uomo che picchiava abitualmente la moglie. Accusa che è stata mossa contro l’attore di Hollywood dopo che l’allora moglie, Amber Heard, … L'articolo La moglie di Johnny Depp ha defecato sul letto per vendetta: la foto choc proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

