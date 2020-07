Juventus, altri 3 gol subiti. Sarri: “Fase difensiva completamente passiva” (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juventus pareggia 3-3 in trasferta con il Sassuolo e spreca un’ulteriore chance per chiudere definitivamente il discorso scudetto. Nonostante il vantaggio di due reti, gli uomini di Sarri subiscono la rimonta neroverde e acciuffano il pareggio su corner con Alex Sandro. A preoccupare maggiormente il tecnico è la tenuta del reparto arretrato, che ha … L'articolo Juventus, altri 3 gol subiti. Sarri: “Fase difensiva completamente passiva” Leggi su dailynews24

