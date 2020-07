Il celebre pittore Raffaello Sanzio ucciso da polmonite aggravata da un errore medico: sembra un episodio di Covid, ma è vecchio di 500 anni (Di giovedì 16 luglio 2020) Raffaello Sanzio, il celebre pittore rinascimentale, è stato stroncato da una polmonite aggravata da un errore medico. La sua storia, rivista oggi, potrebbe sembrare un episodio di cronaca legato all’epidemia di Covid-19. A comprendere le cause del decesso è stata una recente ricostruzione della misteriosa morte di Raffaello, elaborata a 500 anni di distanza dagli esperti dell’Università di Milano-Bicocca. L’analisi si basa su testimonianze dirette e indirette dell’epoca e porta a escludere malaria, tifo e sifilide come cause del decesso, arrivando alla conclusione che ad ucciderlo sia stata la pratica del salasso, che ... Leggi su meteoweb.eu

Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: Il #14luglio 1862 nasceva Gustav Klimt pittore austriaco colonna portante dell’arte del ‘900, artista dell’oro e della se… - PSparlando : RT @Poesiaitalia: Il #14luglio 1862 nasceva Gustav Klimt pittore austriaco colonna portante dell’arte del ‘900, artista dell’oro e della se… - ElenaMartini_20 : RT @Poesiaitalia: Il #14luglio 1862 nasceva Gustav Klimt pittore austriaco colonna portante dell’arte del ‘900, artista dell’oro e della se… - ADAMDOIT : RT @Poesiaitalia: Il #14luglio 1862 nasceva Gustav Klimt pittore austriaco colonna portante dell’arte del ‘900, artista dell’oro e della se… - NickyGyj : RT @Poesiaitalia: Il #14luglio 1862 nasceva Gustav Klimt pittore austriaco colonna portante dell’arte del ‘900, artista dell’oro e della se… -

Ultime Notizie dalla rete : celebre pittore Il celebre pittore Raffaello Sanzio ucciso da polmonite aggravata da un errore medico: sembra un episodio ... Meteo Web Milano-Bicocca, polmonite possibile causa della morte di Raffaello

Roma, 16 lug. (askanews) – A causare la morte a soli 37 anni del celebre pittore Raffaello Sanzio non sarebbe stata la sifilide, né il tifo né la malaria ma una polmonite. A offrire nuove prospettive ...

I cieli nuovi di Franco Polizzi

Scicli - Con una distillata collezione di pastelli omaggia la sua città Franco Polizzi, in una intensa mostra pensata negli spazi antichi del Caffè Letterario Vitaliano Brancati di Scicli, sede dell’o ...

Roma, 16 lug. (askanews) – A causare la morte a soli 37 anni del celebre pittore Raffaello Sanzio non sarebbe stata la sifilide, né il tifo né la malaria ma una polmonite. A offrire nuove prospettive ...Scicli - Con una distillata collezione di pastelli omaggia la sua città Franco Polizzi, in una intensa mostra pensata negli spazi antichi del Caffè Letterario Vitaliano Brancati di Scicli, sede dell’o ...