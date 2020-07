Hong Kong, l’Australia non segue la linea americana (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Sidney non si unisce alle misure intraprese da Washington per mettere fine allo status speciale di Hong Kong e all’accordo di libero commercio con l’ex colonia britannica Come ha ricordato il Ministro del Commercio australiano, Simon Birmigham, l’accordo di libero commercio Australia-Hong Kong firmato lo scorso anno “offre certezza e trasparenza per le imprese australiane” che commerciano e investono a Hong Kong”. Il Ministro ha però aggiunto che continueranno “a monitorare gli sviluppi a Hong Kong al fine di agire d’accordo con i valori e gli interessi dell’Australia”. Intanto, i partiti di opposizione, laburisti e verdi, hanno sostenuto la necessità di ... Leggi su quifinanza

matteosalvinimi : La Tunisia è nel caos, l’Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l’Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredis… - Marcozanni86 : Solo in #Italia ci stupiamo del fatto che un ministro, sui tavoli europei, faccia gli interessi del suo paese. Ques… - MediasetTgcom24 : Usa, Trump firma le sanzioni alla Cina per Hong Kong | 'Pechino responsabile della pandemia' #Usa… - calzelunghe17 : RT @Marcozanni86: Solo in #Italia ci stupiamo del fatto che un ministro, sui tavoli europei, faccia gli interessi del suo paese. Questa è l… - stangaseinove : RT @jimmomo: 'Il vento sta cambiando'. Lo stop di Londra a Huawei può mettere ulteriore pressione agli altri governi europei (Italia in pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong La Cina minaccia rappresaglie dopo la decisione di Trump su Hong Kong La Repubblica Borsa: Asia in calo con rosso Piazze cinesi

(ANSA) – MILANO, 16 LUG – Borse di Asia e Pacifico i rosso sui forti cali accusati dalla Piazze cinesi a dispetto del Pil del secondo trimestre, cresciuto oltre le attese del 3,2% annuo e dell’11,5% s ...

