Godfall vuole dare vita a un intero genere: i looter slasher (Di giovedì 16 luglio 2020) Godfall è stato uno dei primi giochi next-gen che abbiamo visto. Il nuovo titolo di Counterplay Games ha un elegante stile fantasy e prevede l'uso di armi, di un sacco di armi. Mentre i sistemi basati sul bottino sono diventati di gran moda ormai, soprattutto nei looter shooter, quei sistemi non sono stati applicati molto ai titoli d'azione. Ma sembra che con Godfall la situazione cambierà.Il director Keith Lee ha parlato con Gamespot del gioco e ha detto che fondamentalmente voleva creare un nuovo genere con Godfall, ovvero il genere looter slasher. Alcuni membri del team hanno in precedenza lavorato in Blizzard su Diablo, quindi secondo il director è quasi ovvia l'ispirazione al gioco e la fusione degli elementi di looting e ... Leggi su eurogamer

