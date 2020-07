Ghost of Tsushima: un nuovo aggiornamento prima del lancio (Di giovedì 16 luglio 2020) Ghost of Tsushima, la nuova attesissima esclusiva PS4 firmata Sucker Punch è in arrivo con un ulteriore aggiornamento dell’ultimo minuto Continua senza sosta il fiume di notizie su Ghost of Tsushima. Il gioco action-adventure basato sul Giappone feudale sarà l’ultima grande esclusiva dell’epoca videoludica PlayStation4. Abbiamo già avuto modo di soffermarci sul sistema di combattimento e sul vasto mondo di gioco che includerà 3 regioni diverse da scoprire e più di 40 biomi. Vi avevamo anche già parlato della patch day one del titolo in questione. Giunge nelle ultime ore la notizia di un ulteriore aggiornamento disponibile al lancio per Ghost of Tsushima. Andiamolo a ... Leggi su tuttotek

