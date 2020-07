Focolaio tra i migranti: 43 positivi al covid, scatta l'allarme (Di giovedì 16 luglio 2020) Il paziente zero è un nigeriano trentenne, in Italia da sei mesi, che doveva essere sottoposto a intervento chirurgico e con i test medici preliminari è stato trovato positivo al Coronavirus. Per ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio tra Coronavirus, nuovo focolaio: 43 contagi tra migranti a Jesolo L'Unione Sarda.it Positivi al virus, rifiutano il ricovero: tre casi in tre giorni. Il costituzionalista: «È tentato omicidio»

Sono due nigeriani e un ghanese rientrati in Italia. "Non sono una cavia", ha urlato uno di loro ai medici PADOVA. Negli ultimi giorni tre africani positivi al coronavirus hanno rifiutato le cure. Fan ...

Covid-19, i contagi tornano a salire e il virus arriva dall'estero. Zaia: "Regole di salute aggirate. Urgente il fermo alla frontiera"

VENEZIA. “In Veneto regole di salute aggirate da infetti! Urgente il fermo per legge”. Comincia così il duro post firmato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, alla luce dei numeri crescenti ...

