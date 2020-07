Estate, Covid e mascherine: dal Cnr un’app per gestire lo stress da caldo e sudore (Di giovedì 16 luglio 2020) 45 mascherine lavabili sfoglia la gallery Le mascherine ci proteggono e, che ormai siano un accessorio indispensabile da indossare e da aver sempre con sé, è diventato chiaro a tutti (quasi). Leggi anche › Sere d’Estate, nasce un nuovo galateo del divertimento insieme L’Estate “protetta” È però altrettanto evidente quanto questo dispositivo sia faticoso da portare col caldo ... Leggi su iodonna

istsupsan : Vivere l'#estate pienamente ma in sicurezza ??????#pernontornareindietro?????????? Guarda il video dei ricercatori dell… - ehializ : RT @AlphaWomanReal: È la prima estate che non vado a Miami per colpa del covid-19. Di solito non ci vado perché sono povera. - Martina62957 : RT @AlphaWomanReal: È la prima estate che non vado a Miami per colpa del covid-19. Di solito non ci vado perché sono povera. - LaStampa : I piani delle forze dell’ordine per vigilare sugli spostamenti e prevenire gli assembramenti nelle spiagge. - LoPrestinho : SERRARA FONTANA- Il suo borgo chic SANT’ANGELO è il preferito dai VIP. La più famosa è ANGELA MERKEL (che ha già pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate Covid Covid-19, mascherine e "stress da caldo": c'è lo strumento per misurarlo Io Donna Coronavirus: Save the Children lancia l’allarme sulle grandi disparità in Italia...

Coronavirus: Save the Children lancia l’allarme sulle grandi disparità in Italia nell’offerta dei centri estivi, per condizioni di accesso, costi e agevolazioni. Per molti bambini il rischio di una es ...

DE MAGISTRIS: “CON IL COVID SI RAFFORZA IL CRIMINE: PREOCCUPATO PER NAPOLI”

Lo dico dall’inizio dell’emergenza Covid, temo molto per il rafforzamento del crimine e bisogna capire come può dilagare la criminalità, a che livello arriverà. Questo dipende dalla politica che mi se ...

Coronavirus: Save the Children lancia l’allarme sulle grandi disparità in Italia nell’offerta dei centri estivi, per condizioni di accesso, costi e agevolazioni. Per molti bambini il rischio di una es ...Lo dico dall’inizio dell’emergenza Covid, temo molto per il rafforzamento del crimine e bisogna capire come può dilagare la criminalità, a che livello arriverà. Questo dipende dalla politica che mi se ...