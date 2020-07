Dl Rilancio, tutte le misure: superbonus ed ecobonus al via (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – superbonus edile al 110%, ecobonus per Euro 6, sconto Imu, congedi e molto altro. Tante le misure contenute nel Dl Rilancio che, con l’approvazione del Senato, è legge. superbonus – Tra le più attese il superbonus edile al 110% per gli interventi di efficientamento energetico e sicurezza antisismico , che è stato esteso anche a immobili del terzo settore e alle seconde case, comprese le villette a schiera, con la sola esclusione delle abitazioni di lusso, Per l’efficientamento energetico sono stati rivisti al ribasso i tetti di spesa detraibile, che variano in base al tipo di abitazione. Resta la possibilità di eseguire gli interventi senza mettere mano al portafogli, cedendo il superbonus alle imprese ... Leggi su quifinanza

