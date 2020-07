Courtois, palleggi in piscina e… canestro da non credere (Di giovedì 16 luglio 2020) Thibaut Courtois ci sa fare anche con i piedi. Vedere per credere cosa combina il portiere del Real Madrid in questo filmato che sta facendo il giro del web... Strepitoso! Courtois, palleggi in piscina e… canestro da non credere ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Prova di forza per un Real Madrid che prima diverte, poi soffre e, alla fine, sente il sapore e l'aroma del trionfo. La truppa di Zizou infila infatti la nona vittoria di fila passando anche sul diffi ...

Il Real Madrid passa anche a Granada: il trionfo in Liga dista solo due punti

Qualità nel palleggio. E la qualità, come spesso capita a Madrid ... Il secondo tempo però inizia con un imprevisto: buco difensivo, l'ex Udinese Machis fredda Courtois in uno contro uno. Cambia la ...

