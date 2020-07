Coronavirus, Iss: "Covid-19 causa diretta di morte in 9 casi su 10" (Di giovedì 16 luglio 2020) Si può morire di Coronavirus anche senza concause , sottolineano Istat e Iss nel 'Rapporto sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità': "Il Covid-19 è una malattia che può rivelarsi fatale anche in ... Leggi su quotidiano

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Il Covid-19 "è la causa direttamente responsabile della morte nell’89% dei decessi di persone positive al test Sars-Co-2, mentre per il restante 11% le cause di dece ...Covid è causa diretta di morte in 9 malati su 10: lo rileva un rapporto Istat Iss che fa distinzione tra decessi “con” o “per”. Il coronavirus, quindi, è fatale anche da solo Quasi in 9 casi su 10 è ...