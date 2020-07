Coronavirus, i raggi ultravioletti lo uccidono in pochi secondi: dimostrata anche l’influenza del clima sulla pandemia (Di giovedì 16 luglio 2020) Qualche mese fa, i commenti di Donald Trump ad uno studio americano, che ne indicava gli effetti contro il Coronavirus, avevano portato sotto la lente d’ingrandimento (con tanto di polemiche annesse) l’importanza di caldo e luce solare nella lotta alla pandemia. Un altro studio recente aveva dimostrato che livelli UVB rappresentativi della luce solare naturale inattivano rapidamente SARS-CoV-2 sulle superfici. Tra gli esperti nostrani, anche Giulio Tarro, virologo di fama internazionale, aveva, già molti mesi fa, spiegato come il sole sia il miglior antivirale e come il caldo avrebbe abbattuto il contagio. Ora un nuovo studio condotto da un team di esperti tutto italiano ha approfondito ulteriormente l’argomento, aggiungendo nuove importanti conclusioni nella lotta al SARS-CoV-2. Potremmo riassumere lo ... Leggi su meteoweb.eu

