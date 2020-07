Castel Sant’Angelo: pescatore aggredito da due ragazzi (Di giovedì 16 luglio 2020) Castel SANT’ANGELO – Domenica scorsa, 12 Luglio, una tranquilla serata di pesca sportiva si è conclusa all’Ospedale di Rieti in compagnia dei Carabinieri. È quello che è successo nel cuore della notte, poco prima dell’una, quando gli uomini dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittaducale, sono intervenuti presso il Lago di Paterno, nel comune di Castel Sant’Angelo, ove un uomo aveva denunciato di essere stato poco prima, violentemente aggredito da due ragazzi fuggiti a bordo di una Fiat Panda di colore chiaro. La vittima, che non ha saputo fornire chiare indicazioni circa i suoi aggressori, soccorsa dal 118, da subito è apparsa non in buone condizioni ed è stata ricoverata d’urgenza presso l’ospedale di Rieti per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

