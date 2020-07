Cassino, spaccio di cocaina e hashish: un arresto e una denuncia (Di giovedì 16 luglio 2020) Continua l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Cassino unitamente ai Carabinieri della Stazione di Sant’Elia Fiumerapido ed in collaborazione con le unità antidroga della Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Nettuno, nell’ambito della costante azione di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un ventisettenne di origini Moldave, residente a Cassino, per detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti e sequestrati circa 100 grammi di hashish che lo stesso aveva abilmente occultato all’interno di un armadio, oltre ad una consistente somma di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

