Bomba d'acqua a Palermo, nessuna conferma di vittime. Procura valuta un'inchiesta (Di giovedì 16 luglio 2020) Ancora in corso le verifiche su due dispersi che secondo alcuni testimoni sarebbero annegati nella loro auto. Dieci persone, tra cui due bambini, sono ricoverate per ipotermia Leggi su tg.la7

