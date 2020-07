Antonella Clerici conduce The Voice Senior su Rai1, la conferma dai palinsesti 2020/2021 (Di giovedì 16 luglio 2020) Antonella Clerici conduce The Voice Senior su Rai. Le indiscrezioni sono diventate certezza con la presentazione dei palinsesti Rai della stagione 2020/2021, che confermano il ritorno sul piccolo schermo della conduttrice lombarda. Per Rai1 si tratta di una sfida completamente nuova e che va ad abbracciare un nuovo target, con l'adeguamento della formula talent ai concorrenti più maturi. The Voice torna quindi in una nuova veste e viene promosso dalla seconda alla prima rete, con l'affidamento del progetto a uno dei volti storici dell'ammiraglia di Viale Mazzini. Il talent di Rai1, che raramente propone programmi di questo genere e ce ne ricordiamo il perché, si ... Leggi su optimagazine

