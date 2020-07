Amianto a Taranto, operatore scolastico morto riconosciuto come Vittima del Dovere (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Tribunale del Lavoro di Taranto ha riconosciuto lo status di 'Vittima del Dovere' a un operatore scolastico morto nel 2009 per mesotelioma pleurico, che ha lavorato dal 1970 alla metà degli anni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Taranto, la situazione di ArcelorMittal

La situazione all’ArcelorMittal resta molto grave a fronte di un piano industriale presentato da AM che prevede esuberi strutturali di 3300 operai, cassa integrazione permanente, che per l’appalto por ...

