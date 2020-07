2 giorni al sito per bonus bici? Intanto l’app non ufficiale Mobilità 2020 aiuta (Di giovedì 16 luglio 2020) Ci siamo quasi o così sembrerebbe: il sito per la richiesta del bonus bici (o per meglio dire bonus mobilità) è atteso tra un paio di giorni, magari solo una manciata di ore. La data limite per la messa online della piattaforma è stata fissata al 18 luglio e vedremo se la scadenza specifica verrà rispettata. Sono in molti ad aver approfittato del contributo per l'acquisto per le bici tradizionali ed elettriche ma anche di monopattini e altri mezzi green dall'inizio del mese di maggio. La misura di incentivi alla mobilità prevista già nel primo decreto Rilancio è stata decisamente ben accolta dagli italiani tanto da far temere, come più volte detto, in una mancanza di fondi utili per accontentare tutti. Il Governo ha ... Leggi su optimagazine

Agenzia_Ansa : Il corpo di un migrante abbandonato da 15 giorni in mare sorretto da un relitto di gommone, nessuno lo recupera, no… - Agenzia_Ansa : Un tribunale egiziano ha disposto il rinnovo della detenzione per 45 giorni di Patrick George Zaky. Amnesty Interna… - Agenzia_Ansa : Spunta l'ipotesi di prorogare lo stato di emergenza per la lotta al #Coronavirus al 31 ottobre anziché al 31 dicemb… - ilexcuatrox : RT @Agenzia_Ansa: Il corpo di un migrante abbandonato da 15 giorni in mare sorretto da un relitto di gommone, nessuno lo recupera, nonostan… - CarlottaMiller_ : RT @Agenzia_Ansa: Il corpo di un migrante abbandonato da 15 giorni in mare sorretto da un relitto di gommone, nessuno lo recupera, nonostan… -

Ultime Notizie dalla rete : giorni sito Bomba cyber contro Enac (in tilt da 4 giorni) Startmag Web magazine I centrini d’artista colorano il cielo di Cisternino l’Estate entra nel vivo fra arte, musica e teatro

In questi giorni è stato completato lo “sfondo” che accompagnerà ... Il programma completo è sul sito comune.cisternino.br.it. La programmazione estiva è stata resa possibile anche grazie al ...

Che fine ha fatto il Servizio di Diabetologia? Parola ai pazienti

Che fine ha fatto il Servizio di Diabetologia dell'Ospedale di San Gavino Monreale? Ci siamo fatti questa domanda due giorni fa ma nessuno ha... Che fine ha fatto il Servizio di Diabetologia dell’Ospe ...

In questi giorni è stato completato lo “sfondo” che accompagnerà ... Il programma completo è sul sito comune.cisternino.br.it. La programmazione estiva è stata resa possibile anche grazie al ...Che fine ha fatto il Servizio di Diabetologia dell'Ospedale di San Gavino Monreale? Ci siamo fatti questa domanda due giorni fa ma nessuno ha... Che fine ha fatto il Servizio di Diabetologia dell’Ospe ...