Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 09 | 45

VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 9.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L'INCIDENTE IN A1 FIRENZE Roma AL KM 503 VERSO Roma TRAFFICO SCORREVOLE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA, IN ESTERNA SI RALLENTA ALL'ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL'A24 RALLENTAMENTI E CODE VERSO IL CENTRO TRA TORCERVARA E LA TANGENZIALE IN INGRESSO A Roma CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E SULLA COLOMBO TRA ACILIA E VITINIA CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E TORRE GAIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO A VELLETRI SULL'APPIA TRA VIA CLELIO BIANCHI E VIA ILARIA ALPI

