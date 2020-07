Uomini e Donne, l’addio di uno degli opinionisti: chi è (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vento di cambiamenti a Uomini e Donne, il programma cult e di successo di Maria de Filippi che da anni conquista la prima fascia oraria del primo pomeriggio mettendo in difficoltà le altre reti, ha subito un taglio. Publitalia ha annunciato i primi cambiamenti di rete e lo ha fatto rivelando che Uomini e Donne andrà in onda solo il giovedì e il venerdì, i primi giorni della settimana saranno coperti dalla messa in onda di Daydreamer- Le ali del sogno, la soap turca che in questi giorni sta sbancando negli ascolti di Mediaset. La notizia, se non subirà ulteriori cambiamenti, non è stata presa bene dai fans del programma già privati di tronisti e corteggiatori durante il lockdown. La scelta dei vertici Mediaset sembra essere stata provocata dal successo della soap ... Leggi su quotidianpost

matteosalvinimi : Riconoscenza e ammirazione per le donne e gli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_ che oggi ricorda il 206esimo anni… - matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - Tg3web : Tornano a sorridere in Pakistan, o almeno ci provano, le donne vittime di uomini violenti e sfregiate dall'acido. '… - NovaStarlightB1 : RT @HuertDeAuteuil: Perché le foto più esplicite del pride vengono possono essere usate per definire un’intera categoria che conta milioni… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @MaurilioVitto: Le donne non capiranno mai perché gli uomini schizzino di pipì il water. Ci provino loro a fare pipì da mezzo metro dal… -