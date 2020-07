Ue: in corso comunicazioni Conte al Senato su Consiglio europeo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Dopo la seduta in mattinata alla Camera, a una manciata di ore dalla chiusura del Cdm su Aspi, il premier Giuseppe Conte sta tenendoora le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue nell'Aula del Senato. Il presidente del Consiglio è arrivato a piedi da Palazzo Chigi, nell'ingresso di Palazzo Madama si è imbattuto nel ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Con il responsabile del Mef Conte è salito insieme per raggiungere l'emiciclo. Leggi su liberoquotidiano

libellula58 : RT @Montecitorio: Comunicazioni del Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT in vista del Consiglio europeo straordinario del 17-18 luglio… - TV7Benevento : Ue: in corso comunicazioni Conte al Senato su Consiglio europeo... - DarioPanzac89 : RT @Montecitorio: Comunicazioni del Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT in vista del Consiglio europeo straordinario del 17-18 luglio… - Lenu_87_a : RT @Montecitorio: Comunicazioni del Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT in vista del Consiglio europeo straordinario del 17-18 luglio… - BaglioreSidereo : RT @Montecitorio: Comunicazioni del Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT in vista del Consiglio europeo straordinario del 17-18 luglio… -

Affascinante, bella, mai scontata: è una donna "vissuta", Amanda Lear, che ha avuto il tempo di essere tante cose insieme nel corso della sua vita

La programmazione didattica dei corsi di formazione dei volontari prevede il raggiungimento di obiettivi formativi basati su competenze "trasversali" e non specialistiche, con particolare attenzione

