‘Temptation Island 7’, parla l’ex moglie di Antonio Martello: “Lui è la persona più bugiarda che io abbia conosciuto, ma Annamaria Laino…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Annamaria Laino e Antonio Martello sono una delle coppie protagoniste della settima edizione di Temptation Island. I due hanno già fatto discutere sin dai primissimi giorni della messa in onda del reality, soprattutto per via dei presunti tradimenti di Antonio, mentre stava con Annamaria; e sono state proprio le ‘ex’ che Martello frequentava durante la sua relazione a sbugiardarlo pubblicamente qualche settimana fa. Intervistata da Donna Pop questa volta a dire la sua è stata l’ex moglie di Martello, Miriam, con cui ha avuto anche una figlia, Karol; ed era stata proprio l’ex moglie inoltre – tramite un commento – a far intendere che ... Leggi su isaechia

arvthood : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - Spazio_Gossip : Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dopo Uomini e donne hanno fatto pace, ma niente Temptation Island. - MariadeFilippi5 : Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dopo Uomini e donne hanno fatto pace, ma niente Temptation Island. - ItaTvfan : Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dopo Uomini e donne hanno fatto pace, ma niente Temptation Island. - periodicodaily : Temptation Island 7: le anticipazioni della terza puntata ~ #temptationisland #15luglio -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Oggi in TV 24 giugno: film e programmi SoloDonna