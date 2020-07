Serie B, le designazioni arbitrali per le gare di venerdì (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Lega B, con una nota stampa ufficiale, ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare del campionato cadetto che si svolgeranno venerdì 17 luglio. Benevento – Livorno Di Martino Capone – Vono IV: Marotta Cittadella – Ascoli Aureliano Fiore – Ruggeri IV: Ricci Crotone – Salernitana Prontera Lombardo – Zingarelli IV: Natilla Empoli – V. Entella Marinelli Palermo – Lombardi IV: Cudini Juve Stabia – Chievo Verona Pezzuto Affatato – Margani IV: Camplone Perugia – Cremonese Minelli Saccenti – Rossi M. IV: Baroni Pescara – Frosinone Dionisi Pagliardini – Scatragli IV: Illuzzi Pisa – Trapani Robilotta Miele – Marchi IV: Marini Pordenone – Cosenza Maggioni Di Gioia – Annaloro IV: Amabile Spezia ... Leggi su alfredopedulla

