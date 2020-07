Sassuolo Juve, i convocati di Sarri: torna Demiral (Di mercoledì 15 luglio 2020) Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo Maurizio Sarri ha diramato le convocazioni in vista del match in programma questa sera alle 21.45 al Mapei Stadium di Sassuolo. torna nell’elenco Merih Demiral dopo il lunghissimo infortunio, regolarmente in lista Bonucci nonostante un acciacco al piede. Dalla Juventus U23 salgono, come ormai consuetudine, Muratore e Olivieri. #SassuoloJuve 👉 i convocati ⚪️⚫️#FinoAllaFine pic.twitter.com/DOLhFtWjFZ — JuventusFC (@Juventusfc) ... Leggi su calcionews24

