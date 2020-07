Roma Verona 2-1 LIVE: erroraccio di Dzeko da due passi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 33ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Roma e Verona si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Verona 2-1 MOVIOLA 74′ Tiro Dzeko – erroraccio del bosniaco che a tu per tu per Silvestri tira altissimo. 71′ Ammonito Zaniolo – Brutto intervento in scivolata su Empereur. 68′ Ammonito Pessina – Il veronese alza troppo il gomito e si becca il cartellino giallo. 66′ Tripla sostituzione Roma – Entrano Zaniolo, Cristante e Zappacosta. Fuori ... Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : Da febbraio @HenrikhMkh è il giocatore della Roma che ha preso parte a più gol in Serie A: 8 in 9 presenze, con 5 r… - OfficialASRoma : Con 4 gol segnati, @GBatistutaOK è il 3° miglior marcatore della Roma nelle sfide contro il Verona 10 cose da sape… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Lecce 0-3 Fiorentina Roma 2-0 Verona Sassuolo 1-2 Juventus Udinese 0-0 Lazio Watch live:… - cicciovettel95 : RT @MarcoKappa11: Juve-Milan Rebic rosso e un mese di galera in isolamento Roma-Verona Zaniolo giallo esagerato - _magnopaolo_ : RT @MarcoKappa11: Juve-Milan Rebic rosso e un mese di galera in isolamento Roma-Verona Zaniolo giallo esagerato -