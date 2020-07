Rifiuti, nasce una piattaforma digitale per la raccolta differenziata (Di mercoledì 15 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Viene lanciata oggi “Dove lo butto?”, la nuova piattaforma digitale promossa da Nestlè per la raccolta differenziata, creata con l'obiettivo di informare e aiutare i consumatori in modo rapido e intuitivo sul corretto smaltimento dei Rifiuti, in qualsiasi parte d'Italia si trovino.Nel nostro Paese, infatti, le regole per la differenziata variano tra un territorio e l'altro a causa delle esigenze tecniche e operative con cui si interfacciano le diverse municipalizzate locali. D'altra parte, poi, i consumatori non sono sempre certi del materiale di cui i packaging sono composti. La piattaforma vuole quindi supportarli nel rispondere alla domanda più comune che tutti almeno una volta ci siamo posti davanti ai bidoncini ... Leggi su liberoquotidiano

PatimoStefano : Rifiuti: nasce ‘Dove lo butto?’, piattaforma Nestlè per non sbagliare differenziata - barinewstv : Rifiuti: nasce ‘Dove lo butto?’, piattaforma Nestlè per non sbagliare differenziata - Italpress : Rifiuti, nasce una piattaforma digitale per la raccolta differenziata - CorriereQ : Rifiuti: nasce ‘Dove lo butto?’, piattaforma Nestlè per non sbagliare differenziata - AndreaCortiAC : Rifiuti: nasce 'Dove lo butto?', piattaforma Nestlè per non sbagliare differenziata -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti nasce Rifiuti: nasce 'Dove lo butto?', piattaforma Nestlè per non sbagliare differenziata Yahoo Finanza Siracusa: abbandono di rifiuti sulla Provinciale, 24 denunce e 162 sanzioni

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – E' di 24 persone denunciate e altre 162 sanzionate il bilancio di una operazione delle Fiamme gialle di Siracusa contro l'abbandono di rifiuti speciali. I finanzieri del ...

Nasce 'Dove lo butto?', la piattaforma digitale per non sbagliare la differenziata

Informare e aiutare i consumatori in modo rapido e intuitivo sul corretto smaltimento dei rifiuti, in qualsiasi parte d’Italia si trovino. Con questo obiettivo nasce 'Dove lo butto?', la nuova piattaf ...

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – E' di 24 persone denunciate e altre 162 sanzionate il bilancio di una operazione delle Fiamme gialle di Siracusa contro l'abbandono di rifiuti speciali. I finanzieri del ...Informare e aiutare i consumatori in modo rapido e intuitivo sul corretto smaltimento dei rifiuti, in qualsiasi parte d’Italia si trovino. Con questo obiettivo nasce 'Dove lo butto?', la nuova piattaf ...