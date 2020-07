Processo a Cipollini, la parola ai testi. L’avvocato Campione: “I fatti ci stanno dando ragione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nuova udienza oggi nel Processo a carico del Campione di ciclismo Mario Cipollini, accusato di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e stalking all’ex moglie, Sabrina Landucci, a seguito di una denuncia presentata dalla donna nel gennaio del 2017. Al tribunale di Lucca hanno deposto diversi testimoni di parte civile. Fra loro anche il fratello di Sabrina, Marco Landucci, ex giocatore di calcio e attualmente secondo di Massimiliano Allegri. Il Processo a Cipollini: la parola ai testimoni Durante l’udienza era prevista, tra le altre, la deposizione della sorella di Cipollini. La donna tempo fa presentò a sua volta una denuncia per lesioni contro il Campione. Ma la querela, secondo quanto ... Leggi su secoloditalia

