Mulé: 'Caso autostrade chiuso in farsa e da due anni nessuno previene i pericoli'

Ultime Notizie dalla rete : Mulé Caso Autostrade, Mul (Fi): governo indeciso su tutto Yahoo Finanza Autostrade, Mul (Fi): governo indeciso su tutto

Roma, 14 lug. (askanews) - "Nel caos cosmico generato dal governo e dal Movimento 5 stelle in particolare, sulla vicenda Autostrade necessario fare un po' di chiarezza perch a suon di populismo non si ...

Governo, Mul: endorsement Prodi non sposta una virgola

Roma, 10 lug. (askanews) - "Prodi su Berlusconi? Questi endorsement possono far piacere, ma non spostano di una virgola quella fase della politica italiana segnata dall'odio e dal rancore nei confront ...

