MotoGP, Test Jerez 2020: risultati e classifica tempi, Vinales davanti a tutti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Maverick Vinales in sella alla Yamaha ha firmato il miglior tempo nella sessione pomeridiana di Test MotoGP sul circuito di Jerez, dove in questo fine settimana prenderà il via il Motomondiale 2020. Lo spagnolo ha ottenuto il crono di 1’37″793, precedendo Fabio Quartararo e Marc Marquez che era stato il migliore nella sessione del mattino. I Test si sono chiusi con 50 minuti di ritardo a causa di una macchia d’olio sull’asfalto, inconveniente che ha causato le cadute di Alex Marquez, Alexis Espargaro e Danilo Petrucci. Quest’ultimo ha riportato una contrattura al collo. Solo sedicesimo tempo per Valentino Rossi al pomeriggio: il Dottore era apparso decisamente più brillante al mattino, quando aveva chiuso al terzo posto la sessione. Si ... Leggi su sportface

