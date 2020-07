MotoGp – Petrucci tranquillizza i fan dopo la caduta: “sbattuto forte la testa, ma non ho niente di grave” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pomeriggio dei test di Jerez sfortunato per Danilo Petrucci. Il pilota di terni è stato vittima di una brutta caduta alla curva 11 dopo soli quattro giri, causata dalla presenza di olio in pista. Petrucci ha rimediato un leggero trauma cranico con stiramento dei muscoli subito durante l’incidente. Il pilota Ducati ha commentato così la giornata odierna: “è stata una giornata molto impegnativa, ma sono contento perché sono riuscito a ritrovare il feeling con la mia Desmosedici GP fin da subito. Stamattina ero abbastanza soddisfatto del lavoro fatto e anche oggi pomeriggio stavo facendo un bel giro prima di cadere. Purtroppo la moto davanti a me ha perso dell’olio e non ho potuto evitare la caduta. Sono scivolato alla curva 11 battendo ... Leggi su sportfair

