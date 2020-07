MotoGp – Penalità per Quartararo dopo i test di Jerez: ecco cos’è accaduto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Inizia con una piccola penalizzazione la stagione di MotoGp 2020 di Fabio Quartararo. Il talentino francese, osservato speciale di quest’anno poichè, a fine stagione, erediterà la Yamaha di Valentino Rossi, è stato penalizzato al termine della seconda sessione dei test di Jerez. Quartararo dovrà rinunciare ai primi 20 minuti di FP1 del GP di Spagna per “non aver avvisato la direzione gara del suo test privato svolto peraltro con una moto di serie non del tutto regolare dal punto di vista tecnico” sul tracciato del Paul Ricard.L'articolo MotoGp – Penalità per Quartararo dopo i test di Jerez: ecco cos’è ... Leggi su sportfair

