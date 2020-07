MotoGP, GP Spagna Jerez 2020 in differita in chiaro su TV8: date e orari di qualifiche e gara (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il programma delle dirette tv in chiaro del Gran Premio di Spagna, valevole per la prima tappa stagione 2020 del Motomondiale. Il canale del digitale terrestre trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, con uno studio di approfondimento per ogni sessione. Si comincia sabato 18 luglio con la sintesi delle qualifiche, mentre domenica 19 verranno trasmesse le quattro gare in differita. IL PROGRAMMA DELLE DIFFERITE IN chiaro Sabato 18 luglio 12:35 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP Domenica 19 luglio 13:15 – gara MotoE 14:15 – gara Moto3 15:30 – gara MotoGP 17:15 ... Leggi su sportface

