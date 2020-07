Moderati guadagni alla Borsa di New York (Di mercoledì 15 luglio 2020) (TeleBorsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,66% a 26.818 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 3.221 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,19%); in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,28%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti beni industriali (+2,41%), materiali (+1,88%) e energia (+1,77%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Raytheon Technologies (+4,33%), Boeing (+2,82%), Coca Cola (+2,34%) e American Express (+2,04%). I più forti ribassi, invece, si verificano su United Health, che continua la seduta con -2,29%. Piccola perdita per Home Depot, che scambia con un -0,87%. Tentenna ... Leggi su quifinanza

Borsa: future europei in moderato rialzo, deboli a Piazza Affari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 lug - Atteso un avvio positivo per le Borse europee, sulla scia dei listini asiatici e del dato sull'inflazione in Cina, che e' apparso particolarmente appr ...

