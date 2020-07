Milan-Parma, i diffidati dei rossoneri in vista del Bologna (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Milan è reduce da una striscia importante di risultati utili consecutivi, tant’è che la sconfitta non arriva dal lontano 8 marzo, quando i rossoneri persero 2-1 a San Siro contro il Genoa di Davide Nicola. Gli uomini di Stefano Pioli, dunque, vorranno proseguire su questa strada anche nella gara di questa sera con il Parma, squadra molto ostica, ma sicuramente più abbordabile sulla carta rispetto alle ultime sfide giocate dai rossoneri. Nelle fila rossonere, però, ci sono diversi diffidati che, in caso di ammonizione potrebbero saltare il prossimo match contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Sicuramente non rappresenta un problema Mateo Musacchio, che è attualmente fermo ai box per infortunio, ma per quanto riguarda Romagnoli, ... Leggi su sportface

