Matteo Mauri | “Troppo rilassamento | la pagheremo cara a ottobre”

Il viceministro dell'interno Matteo Mauri lancia un allarme legato all'eccessivo rilassamento nel rispetto delle norme anti-Covid degli ultimi giorni che potrebbe portare a un forte rialzo del numero dei contagi in autunno: "C'è una percezione del rischio che mette tutti in difficoltà: il fatto che non si rispettino le regole soprattutto il distanziamento interpersonale e le mascherine può avere effetti molto negativi. Bisogna essere rigorosi in attesa dell'autunno. Se invece oggi ci rilassiamo troppo, rischiamo di pagarla consistentemente ad ottobre".

MAURI (vice ministro Interno) a 24 Mattino su Radio 24: su Decreti Sicurezza e Covid

“Riunione di ieri particolarmente positiva, il ministro Lamorgese ha presentato una seconda bozza che recepisce molte delle proposte che le forze politiche hanno avanzato in questa settimane di incont ...

